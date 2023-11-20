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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهامات إسرائيل.. بيان عاجل لـ إيران بشأن اختطاف سفينة شحن بالبحر الأحمر

علم إيران
علم إيران

نفت إيران، اليوم الاثنين، اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بضلوع طهران في الاستيلاء على سفينة شحن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، نفيه اتهامات إسرائيل بشأن تورط طهران في احتجاز الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر.

وقال كنعاني إن اتهام إيران بالوقوف خلف توقيف سفينة إسرائيلة في البحر الأحمر سببه تخبط الكيان الصهيوني وبهدف التشويش على هزيمته.

وأضاف أن قوى المقاومة في المنطقة مستقلة وليست وكيلة عن إيران وتتحرك لمصالح بلادها وشعوبها.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أمس الأحد، بيانًا يعلق فيه على اختطاف الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر، محملا إيران مسؤولية الحادث.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أدان مكتب نتنياهو اختطاف الحوثيين السفينة، مؤكدًا أنها سفينة بريطانية، وتديرها شركة يابانية وقد اختطفها الحوثيون بناء على "نزوة إيرانية".

ولفت المكتب في بيانه إلى أن طاقم السفينة كان يضم 25 فردًا من أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، لكن لم يكن على متن السفينة أي إسرائيليين.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم الإيراني الجديد يعبر عن قفزة إلى الأمام في عدوان طهران ضد مواطني العالم، ويخلق تداعيات دولية عندما يتعلق الأمر بأمن طرق الشحن العالمية.

ايران سفينة شحن في البحر الأحمر الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال إسرائيل

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