فريد زهران: لن أسمح بتصفية القضية الفلسطينية بالتوطين في سيناء

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه لو أصبحت رئيسا للجمهورية، لن أسمح أن يتم تهجير الفلسطينيين لسيناء ، وسنرفض توطين الفلسطينيين، حتى أن الفلسطينيين نفسهم يرفضون ذلك.



قال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لن اسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتوطين الفلسطينيين في مصر، مؤكدا أنه الجيش المصري لن يسمح بذلك وأنا أيضا.

تنظيم له وجهة

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أن موقفي من حماس انها تنظيم له وجهة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعتبر حماس ممثليه لأنهم في الموقف الأخير هم من يقوم بالصراع مع إسرائيل.



