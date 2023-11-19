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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران تلتقي مفتي الجمهورية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قام المرشح الرئاسي فريد زهران وفريق من حملته الانتخابية، بزيارة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس  الأحد، في مقر دار الإفتاء المصرية.

في بداية اللقاء رحب فضيلة المفتي بالمرشح الرئاسي فريد زهران وأعضاء حملته الانتخابية، مؤكدًا أن دار الإفتاء تدعو الشعب المصري دومًا للمشاركة، وأن هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري، كما تحدث عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق خاصة أننا تجاوزنا الكثير من الأفعال السلبية التي كانت تشهدها عقود سابقة في الانتخابات.

من جانبه أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، وقوفه مع المؤسسات الدينية في تبنيها فصل الخطاب الديني عن السياسي، معربًا عن تمنياته بضرورة وقوف كافة المؤسسات الدينية ضد المتاجرين بأصواتهم، ومن يمارس الضغوط بمختلف أنواعها على المواطنين لتوجيههم للتصويت بشكل معين.

كما أثنى المرشح الرئاسي فريد زهران، على وقوف دار الإفتاء المصرية على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدًا أهمية دور القيادات الدينية كرموز وطنية في توعية الناس بواجبهم الانتخابي وتشجيعهم على المشاركة الفعالة، والتحذير من ممارسات شراء الأصوات أو التوجيه أو استغلال حاجة الفقراء، كما طالب المؤسسات الدينية أن لا تضفي قداسة دينية على أي توجه سياسي، وكذلك شدد على تمسك حملته بأن يكون للدين دور مجتمعي.

كما دار الكثير من النقاش بين وفد الحملة ودار الإفتاء حول الدور الذي تقوم به دار الإفتاء، وعرض المرشح الرئاسي فريد زهران وفريق حملته ملامح برنامجهم الانتخابي والذي يدعم حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة الدينية عن أي تدخلات سياسية، وتوفير كافة سبل الاستقلال لها وإبعادها عن أي استغلال سياسي من أي نوع.

شارك في اللقاء كل من النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة، والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، والمستشار حسني سبالة المستشار القانوني للحملة، منى شماخ مسؤول الإعلام بالحملة، وأعضاء المكتب التنفيذي للحملة محمد هلال، حسام حسن، مريم عادل، أسماء نور والدكتورة إجلال النزهي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل

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