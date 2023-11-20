فريد زهران: السوق المصري واعدة.. ولا بد من تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الدولة لا بد أن يكون لها سيطرة كاملة على المشروعات التي تقوم بها، وأن يكون هناك تحفيز القطاع الخاص من أجل القيام بدوره الهام في تلك المشروعات.

قال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المطلوب إعادة الروح للسوق المصري، لوجود التنافسية الإقتصادية، مؤكدا أن مئات من المشروعات الصغيرة توقفت، نتيجة الشروط والإجراءات الصعبة.

الإستثمارات التي تتم بالدولة

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه لو تم إعادة روح التنافسية للإقتصاد المصري، سيكون هناك مزيدا من الإستثمارات التي تتم بالدولة، مؤكدا أن السوق المصري واعد.