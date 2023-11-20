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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2487 طنا تشمل : 2347 طن ملح و 140 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان الى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 16799 طنا، شملت: 7240 طن خردة و2620 طن حديد و1000 طن فول صويا و5339 طن قمح و600 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5716 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 92200 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 389358 طنًا .

كما أوضح البيان أنه قد غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2303 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3756 شاحنة .

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