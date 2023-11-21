كروان مشاكل يدعم أهالي غزة بطريقته الخاصة: يفتحوا الحدود وأنا هروحلهم بالتوكتوك

كشف التيك توكر كروان مشاكل، عن موقفه من الأحداث والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال كروان مشاكل، في حوار مع الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد ٢، مساء اليوم الاثنين، إن بدعم أهالي غزة بطريقتي الخاصة، ويفتحوا الحدود وأنا هروحلهم بالتوكتوك.

كروان مشاكل: محمد رمضان زيه زيي.. وشهرتي من الشارع.. فيديو

كشف كروان مشاكل، تيك توكر، سبب تسميته بهذا الاسم، مشيرا إلى أن الجمهور هو من أطلق عليه هذا اللقب لإعجابهم بصوته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن أهله يشعرون بالفخر بعد شهرته الكبيرة التي حققها، لافتا إلى أن عندما يسير في الشوارع يلقى ترحابا كبيرا منهم.

ولفت إلى أنه عاني كثيرا حتى اشتهر بين الناس في الشوارع، موضحا أنه يفكر في التمثيل، وهناك العديد من الممثلين على منصات التيك توك.

وتابع كروان مشاكل، أنه والدته كانت دائما تطالبه بعدم إثارة المشاكل إلا أنه كان يبادر بافتعال المشاكل، موضحا أنه لا فرق بينه وبين الفنان محمد رمضان قائلا:"فنان زي زيه".

وتوقع أن يسطع نجمه الفترة المقبلة، قائلا:"بعد سنتين هكون في ألمانيا".

https://www.youtube.com/watch?v=kggNXBCm964

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