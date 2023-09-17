الزوجة تنكش زوجها.. نهال طايل توجه رسالة اجتماعية هامة: انشروا الحب والعرفان

وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة إجتماعية هامة للمصريين والمصريات على الهواء مباشرة.

وطالبت الإعلامية نهال طايل خلال تقديمها برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" قائلة:" انشرو الحب والعرفان، بلاش تبخلوا على بعض بالمحبة والأهمية، اللى بيحب صديقه يعرفه ديما بحبه دا".

وتابع نهال طايل:" الزوج والزوجة انكشوا بعض ديما وعبروا عن حبهم المتبادل، كلموا قرايبكم وبلغوهم حبكم".

حلقة اليوم

وكانت الإعلامية نهال طايل قدمت اليوم حلقة خاصة مع الفنان يوسف فوزى وخلال الحلقة اجرى عددا من الفنانين مداخلات مع نهال طايل للتعبير عن حبهم وتقديرهم للفنان يوسف فوزى.

