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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نبيلة عبيد: يوسف فوزي قدم أدوارا فنية مهمة للغاية

صدى البلد

قالت الفنان نبيلة عبيد، إن الفنان يوسف فوزي قدم من مجموعة من الأدوار العظيمة خلال مشواره الفني.

وأوضحت نبيلة عبيد ، خلال مداخلة مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أجلّ ما يميز الفنان يوسف فوزي، هو رضاه بقضاء الله وقدره، كما أن لديه ثقة كبيرة بنفسه دائما.

وكان الفنان يوسف فوزي، قد كشف أنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، و أنه خلال مشواره الفني طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة "بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته بالمرض بسنوات عديدة".

مرض شلل الرعاش

وأوضح الفنان القدير، يوسف فوزى أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 9 سنوات من لعب شخصية “رجل مصاب بنفس المرض”.

وأشار الفنان يوسف فوزي، إلى أنه تزوج 4 مرات، ويحب زوجته الموجودة معه حاليا بصورة كبيرة؛ لأنها اهتمت به وبأولاده من زوجته التي سبقتها.

الإعلامية نهال طايل الشلل الرعاش الفنان يوسف فوزى صدى البلد 2 شلل الرعاش مرض الشلل الرعاش

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