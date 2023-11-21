حسن عصفور: لو كان ياسر عرفات يعيش الآن لما وافق على الانقسام الفلسطيني

حل الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، ضيفاً على برنامج " كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة On بمناسبة حلول الذكرى 19 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مؤكداً أن ياسر عرفات "الخالد المؤسس" هو حكاية شعب لافتاً إلى أنه لو كان على قيد الحياه لما وافق على الانقسام الفلسطيني.



ولفت إلى أن جميع الفلسطينيين في غزة متأثرين بمصر.حتى الزعيم الراحل نفسه ياسر عرفات تأثر كثيرا بمصر، وحتى لهجته كانت متأثرة بمصر. مشيراً إلى أن الراحل ولد زعيما، وكان فدائيا.

وعن شعبية حركة فتح في عهده قال عصفور أن المد الجماهيري الأكبر لدعم حركة فتح جاء من معركة الكرامة.وأن هزيمة 1967 كانت مؤثرة بشكل كبير في جموع اللسطينين لكن ، معركة الكرامة أعطتنا أملا كبيرا.



وحول ذكريات إتفاقية السلام قال عصفور : "ياسر عرفات ارتبك عندما سمعة خطاب السادات الذي قال فيه إنه مستعد للذهاب إلى آخر العالم. وكل الفصائل الفلسطينية كانت ضد كامب ديفيد.



وكشف عصفور عن موقف لن ينساه للزعيم الراحل قائلاً "تعرضت لمحاولة اغتيال من أحد قيادات حركة فتح. و ياسر عرفات كسر الحصار الذي كان مفروضا عليه وجاء لزيارتي.

رأس السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن ياسر عرفات لم يغب عنه لحظة، ويوميا يستمع إليه لأحصل على شحنة خاصة.

إنه قد تولى المنصب الوزاري أثناء حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لافتا إلى أنه قدم استقالته فور وصول محمود عباس أبو مازن على رأس السلطة الفلسطينية.