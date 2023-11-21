نزار قباني أيقونة الحب.. كتاب يكشف أسرارا وتفاصيل جديدة عن شاعر النساء

بمناسبة الذكرى المئوية لولادة الشاعر السوري الكبير نزار قباني؛ صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (نزار قباني أيقونة الحب السورية... "كتابات عربية للذكرى") إعداد وتقديم: إياد مرشد.

كان نزار، الملقب بشاعر النساء، وما زال حتى هذه اللحظة، أكثر الشعراء العرب المعاصرين حضوراً في الذائقة الشعرية العامة، إذ أدخل الشعر في نسيج الحياة الاجتماعية، وقرّب كثيراً بين الشاعر والمغني، ووضع الشاعر في منزلة نجوم الفن ونجوم المجتمع، وسيبدو بعد رحيله أن الشعر العربي المعاصر قد أصبح أقل حضوراً في الحياة العامة، لأن حضور الشاعر على مستوى الأجيال، وعلى مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية، لم يحققه أي شاعر كما حققه نزار. إذ يصح أن نطلق عليه لقب "شاعر الإجماع"، وشاعر الجميع دون أن نتوقف، كما فعل قباني، عند أسئلة الحداثة الشعرية المعقدة. لقد جعل الشعر أبسط وأسهل، وأدرجه في متناول الجميع.



كتاب (نزار قباني أيقونة الحب السورية... "كتابات عربية للذكرى") إعداد وتقديم: إياد مرشد. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.