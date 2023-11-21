هل يجاور سواريز ميسي في إنتر ميامي.. اعرف الحكاية

علق كريس هندرسون، المدير الرياضي لنادي إنتر ميامي، على أنباء ارتباطهم بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، لمزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها شبكة "فوكس سبورت" الأمريكية: "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن للإعلان عنه، سواريز يلعب حاليا مع جريميو، لذلك لا نريد الحديث عن اللاعب".

وأضاف: "إنه ليس على قائمتنا حاليا، هو لاعب ارتبط دائما بفريقنا، ومن الرائع أن يرتبط لاعبون رائعون حول العالم بإنتر ميامي".

وترددت أنباء قوية، تفيد بأن سواريز أتم اتفاقه مع إنتر ميامي، للعب في صفوف الفريق خلال العام المقبل.

وأكد المدير الرياضي لإنتر ميامي أن ناديه سيكون شرسا في عمليات شراء اللاعبين من أجل التنافس على الألقاب.