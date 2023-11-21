إسماعيل يوسف يكشف لأول مرة أسباب رحيله عن الزمالك

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك سبب اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس، الاثنين: "أفضل نجاحاتي كانت مع المدرب السابق فيريرا كمدير للكرة، وأعتقد انني سأكمل مسيرتي في الإدارة الرياضية، وسأسافر لخوض تجربة معايشة في الفترة المقبلة، لهذا اعتذرت لكابتن حسين لبيب رئيس النادي عن عدم الاستمرار بالمنصب، حتى أمنح المجلس فرصة إيجاد بديل".

وتابع يوسف: "تفهم رئيس النادي موقفي بالكامل وسلمته ملفا كاملا عن قطاع الناشئين، وقطاع الناشئين في الزمالك بخير، لكنه يحتاج لاهتمام أكبر ليتحسن أكثر".

قبول استقالة إسماعيل يوسف

وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين قبول استقالة اسماعيل يوسف.

وجاء في البيان الذي أصدره نادي الزمالك مساء اليوم :" - قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، ووجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي ".

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس:" اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

