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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان الوزن بدون قصد.. أسباب غير متوقعة وراء هذه المشكلة

فقدان الوزن
فقدان الوزن

يفاجأ بعض الأشخاص ب فقدان الوزن  بدون قصد أو عمل أي نوع رجيم .. فما السبب

نعرض لكم أهم أسباب فقدان الوزن بدون قصد وذلك وفقا لما جاء في موقع NHS

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تغيير نظامك الغذائي أو ممارسة التمارين الرياضية و يمكن أن يكون علامة على التوتر أو مرض خطير. قم بزيارة الطبيب العام في حالة حدوث ذلك.

أسباب فقدان الوزن غير المقصود
فقدان الوزن غير المقصود له أسباب عديدة ومختلفة.

قد يكون سببه حدث مرهق مثل الطلاق، أو فقدان الوظيفة، أو وفاة أحد أفراد أسرته ويمكن أيضًا أن يكون سببه سوء التغذية أو حالة صحية أو مجموعة من الأشياء.

تشمل بعض أسباب فقدان الوزن غير المقصود ما يلي:

حالات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل واضطراب الوسواس القهري (OCD )
مشاكل في الهضم، مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو متلازمة القولون العصبي (IBS)
حالات صحية أخرى، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو مرض السكري من النوع 2، أو قصور القلب
في بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب فقدان الوزن هو السرطان ومن المهم أن يتم فحصه إذا كنت تفقد الوزن دون أن تحاول ذلك.

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