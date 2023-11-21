مصر تمثل أفريقيا في اجتماعات المجلس العالمي للمطارات بمسقط

حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الإقليمي بمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات.

جاء ذلك ممثلا عن قارة افريقيا والذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لاقليم اسيا والشرق الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate" بمسقط.

وقد شهد الحدث العالمي مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا ، حيث تم مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.