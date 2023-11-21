حزب الله يستهدف موقع حدب البستان الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف عناصره لموقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.

وذكر الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة.

حزب أن عناصره استهدفت منزلًا يتمركز فيه جنود للعدو في مستعمرة "المطلة" بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة

وأكد حزب الله في بيان له أن استهداف مستعمرة "المطلة" جاء دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني ورداً على استهداف المنازل بالقرى الجنوبية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

ومن جانبه؛ أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.