بعلم فلسطين.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسما، في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية سويت شيرت أسود مدمج بعلم فلسطين ومكتوب “جدرانها أقدم منكم ”ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ونشرت أسما شريف منير فيديو من قليل على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام تحت عنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟”.



وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلسطينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهلى غزة على القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال.



وتابعت أسما فى الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر ونظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء” .



وأضافت أنها بعد مشاهدتها المعاناة التى يعانون منها أهالى غزة ونظرتها لكل مشاكلها تغيرت تماما وأصبحت أكثر تقربا إلى الله .