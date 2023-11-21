بالأسماء .. سحب الجنسية من 21 مصريا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 2211 لسنه 2023 بشأن تجنس مواطنين بـ الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى على أنه يؤذن لل 21 شخص الوارد أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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