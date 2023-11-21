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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. سحب الجنسية من 21 مصريا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 2211 لسنه 2023 بشأن تجنس مواطنين بـ الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية  بموجب 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى على أنه يؤذن لل 21 شخص الوارد أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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الجريدة الرسمية الجنسية المصرية القرار الوزارى سحب الجنسية وزير الداخلية

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