المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدينا اتفاق نهائي بشأن الهدنة إلى الآن وسنعلن عن التفاصيل فور التوصل إليها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر ملتزمة بدعم جهود اللجنة الوزارية في جولتها الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار.

ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى التفاؤل بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الوساطة القطرية وصلت إلى مرحلة نهائية وفي أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن هناك 13 طائرة تحمل 492 طنا أرسلتها دولة قطر لإغاثة أهالي غزة.

ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى تجديد دعوة قطر لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال واستهدافه المدارس.