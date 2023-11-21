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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء والتوليد على الاستخدام الأمثل لوسائل تنظيم الأسرة

صدى البلد

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان أن الزمالة المصرية تمثل الذراع التعليمى والتدريبى للأطباء على اختلاف تخصصاتهم مؤكدا أن الوزارة تقدم أحدث المناهج التعليمية للفريق مشيرا إلى أن الطبيب المصرى يتميز بقدرات ومهارات رفيعة المستوى .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية  بوزارة الصحة والسكان خلال فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الصحية بالوزارة و أكاديما أنترناشونال التابعة للوزارة لإطلاق أكبر برنامج تدريبي لأطباء النساء والتوليد على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  أن التدريب والتعليم الطبى منهجا لوزارة الصحة والسكان وذلك لرفع كفاءة العنصر البشرى وضمان سلامة المريض وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض فى المنشآت الطبية .

ومن جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان أن استراتيجية أكديما تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام وغيرها من الأدوية المتطورة مشيرة إلي أن أكديما تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من وسائل تنظيم الأسرة مشيرة إلي أن المجموعة عملت على توفير الأدوية بأقل من 50% من سعر نظيرتها المستوردة  فى السوق المحلى .


وأوضحت الدكتورة ألفت غراب أن مجموعة أكديما توفر أكثر من 1200 مستحضر دوائى للسوق المحلى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان وأضافت أن المجموعة تنتج أكثر من 36 مجموعة دوائية في السوق المحلى وذلك حرصا على توفير المنتج المصرى والاعتماد عليه.
وقال الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما انترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان إن التعاون مع وزارة الصحة والسكان يمثل محورا هاما خاصة محور التدريب والتعليم الطبى المستمر مضيفا أنه تم اليوم إطلاق أكبر برنامج تدريبي لأطباء الزمالة المصرية للتدريب  أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ودعم الصحة الانجابية وذلك اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاستراتيجية الوطنية للسكان والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

و أوضح أنه يتم التوسع فى تسجيل وإنتاج أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا لأعلى معايير الجودة دعما للدولة وتوفير  قيمة الفاتورة الاستيرادية بتوفير الادوية محليا بديلا عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى  كما نستهدف  تعزيز التصدير للخارج كأحد أدوات زيادة النقد الأجنبي.  

وقال  تم توفير ودعم سوق الدواء المصري بعدد 500 مليون وحدة دوائية محلية الصنع بأشكال صيدلانية مختلفة مما سينعكس على توفير العملة الصعبة للدولة لاستخدامها في مشاريع التنمية لخدمة المواطن المصرى .

 

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