الدواء: ترشيد استخدام المضادات الحيوية يمنع ظهور البكتيريا المقاومة

قالت هيئة الدواء المصرية إن مقاومة المضادات الحيوية تعد مصدر قلق متزايدا للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.​

وأضافت الهيئة، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين.​

وأوضحت أنه يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية:

​- فترات مرض أطول​.

- أمراض أكثر تعقيدًا​.

- استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة​.

- مزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية.​

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