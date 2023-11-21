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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

جدول امتحانات شهر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

أعلنت معظم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 ، والذي يعد ثاني امتحان شهري يخوضه طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، بعد أن أدى الطلاب نهاية الشهر الماضي امتحانات شهر أكتوبر 2023 .

وتعقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 على مستوى المدرسة ، فهي ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية وضع وإعلان جداولها.

وتوضع امتحانات شهر نوفمبر 2023 بمعرفة موجه المادة، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2023 فترة دراسية واحدة، ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يراعى عند وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تغطي أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب ، مع مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.

وتقرر كذلك أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات) ، و ألا يتم تكرار السؤال مرتين ، و أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم على واضعي امتحانات شهر نوفمبر بأن تكون الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء الإملائية.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :
- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %
- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %
- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
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