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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحد من الكثافة الطلابية.. وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

قام اليوم الإثنين، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية، لمتابعة إنشاء المدارس التجريبية، وبرفقته المهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

وتفقد سلومة مدرستي الفيروز التجريبية ويوسف صديق التجريبية، تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر، للوقوف على آخر تطورات العمل بهما حيث الهدف من إنشائهما هو التخفيف من الكثافات بالمدارس، وكان فى استقباله أسامة نوح مدير عام الإدارة.

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إدارة الهرم التعليمية، وتفقد مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية ( تحت الإنشاء ) للوقوف على آخر التطورات فى عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والإفتتاح في الفصل الدراسي الثاني، وكان فى استقباله خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة.  

كما تفقد سلومة، مدرستي نور الحرية الثانوية بنات ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية، حيث تفقد سلومة، الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية، كما وجه سلومة بإزالة أية سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.
ووجه وكيل تعليم الجيزة، بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل مديرى الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية، وكان فى استقباله سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة.

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