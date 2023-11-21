مسئول بالمدارس التكنولوحيا التطبيقية: نطالب بإدخال تخصصات جديدة في كليات التربية

شهد التعليم في الآونة الأخيرة دخول العديد من التخصصات الحديثة والمدارس أصحاب البرامج الدراسية الفردية الأمر الذي استدعى ضرورة الحاجة إلى وجود معلمين بمواصفات خاصة حتي تتناسب مع نوعية وبرامج تلك المدارس.

قالت الشيماء إسماعيل محرم مسئول التنمية المهنية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن اختيار المدرسين الذين يعملون داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مبني علي معايير كثيرة ولا يتم بشكل عشوائي فالمدرس الذي يدرس في تلك المدارس يمر بعدد من الاختبارات كما أنه يخضع لتدريب داخل وزارة التربية والتعليم على المنهجية الجديدة المتواجدة في المدارس.

وأضافت محرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم والشريك الصناعي لمدرس التكنولوجيا التطبيقية يدعمون العملية التعليمية حتي نبني منظومة متكاملة نبدأ العمل عليها، بإضافة إلي المتابعة المستمرة من قبل الوزارة حتي نتأكد من جودة المنظومة التعليمية داخل المدرسة.

وأردفت مسئول التنمية المهنية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: أننا كنا قد قابلتنا مشكلة أن التخصصات الجديدة الموجودة داخل مدارس التكنولوجية التطبيقية لا يوجد لها معلمون تربويون، ولذلك عملت وزارة التربية والتعليم إلي تحويل المهندس المختص المتواجد في مصانع الشريك الصناعي ونقوم بعمل تدريب تربوي مكثف لهم على منهجية الجدارت وعلى أدوات التدريس وكيفية عمل امتحان وكيفية الشرح للطلاب، وبهذا نكون قد أعطينا للمعلم الجانب التربوي حتي يكون قادرا على الشرح للتلاميذ.

وأشارت إلي ان هناك قيادات داخل وزارة التربية والتعليم تتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات حتي يتم استحداث تخصصات جديدة لتخريج معلمين قادرين على العمل في الجيل الجديد من المدارس.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في ندوة بعنوان “دوري ريادة الأعمال” التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية شارك فيها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد فتحى مدير مشروع دورى ريادة الأعمال، ومحمد نجاتي رائد أعمال ومستثمر فى قطاع التكنولوجية، والطالبة ملك وائل بمدرسة السويس الحديثة، والطالب يوسف سمير مؤسس شركة (Tap Tag)، حيث تناولت استعراض "مشروع دورى ريادة الأعمال " المزمع إطلاقه بعد اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف اكتشاف المشروعات الرائدة للطلاب في ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وتبنيها والاستثمار في قدراتهم.

ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني لمشروع دورى ريادة الأعمال والذي يتيح مشاركة جميع مدارس مصر في هذا الحدث، ومشاركة الطلاب فى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم.

كما تم التأكيد خلال الندوة على أن هؤلاء الطلاب سيصبحون محرك الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يتطلب أهمية دعم هؤلاء الطلاب الناجحين لضمان استمرارهم.

وقد شهدت الندوة استعراض تجربة الطلاب المشاركين وكيفية توعيتهم لريادة الأعمال وتبنى الوزارة لمشروعاتهم، وكيفية الاستفادة فى بناء شخصياتهم وتطلعاتهم فى تنفيذ مشروعاتهم، وكيفية تنفيذ فكرتهم لتصبح حقيقة من خلال هذه المشروعات.

وتعقيبا على كلمات الحضور المشاركين في الندوة، أكد الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إعداد أجيال قادرة على النجاح فى المستقبل، مشيرا إلى أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في تطوير المنظومة التعليمية أحد أهم الآليات التي تركز عليها الوزارة بالتوازي مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف لأن يصبح لدى المتعلم شغف للتعلم وحب الاستطلاع وتحمل المسئولية، والقدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الذات، وليس القفز على النتائج، مؤكدا أن النجاح يؤدى إلى التميز الذي يساهم بدوره في تنمية المهارات والجدارات وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أهمية المهارات الحياتية كالثقة بالنفس والاعتداد بالذات، ومهارات العرض، وكذلك المهارات العقلية والذهنية كوجود رؤية مستقبلية وكيفية ربط الموضوعات مع بعضها البعض، والتفكير النقدي والاستنتاج، والإبداع.

