متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم احتفالية للأطفال

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرًا بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل المصري، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج المتخصصة التي تساهم في الاطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الأطفال.

وقال “غراب” إن ذلك يتوازى مع خطة التنمية التي تقوم بها المحافظة لبناء وترميم المدراس ومراكز الشباب والمكتبات لإعداد مستقبل جيد لأطفالنا، فهم أمل الوطن وعز الأمة بسواعدهم الصغيرة يرسمون مستقبل أوطاننا.

وأوضح أن يوم الطفل المصرى يهدف إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على المجتمع المصرى ككل.

فى سياق متصل، أوضح إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن اليوم الأول من الفعالية تضمن عروضا فنية ورياضية للأطفال من ذوى الهمم قدمتها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع قسم ذوى الهمم بالمتحف.

وذكر أن اليوم الثانى من الفعالية تضمن افتتاح معرض مؤقت يستمر لنهاية شهر نوفمبر الجارى لعرض (12) قطعة أثرية عن لعبة "السنت"، وهى اللعبة المفضلة للملوك والملكات عند الفراعنة وتعنى العبور، وهى تشبه لعبة الشطرنج والسلم والثعبان، حيث تحتاج لنشاط عقلى.

وقام الأثريون في المتحف بشرح اللعبة للأطفال، بالإضافة لقيام الأطفال من مدارس على مبارك الابتدائية وروضة الشهيد أحمد الشبراوى ومدرسة فرسيس الإعدادية بتقديم عروض “الكورال – شعر – فقرات فنية”.

وأشار إلى أن ذلك جاء بحضور الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور شحتة حسنى، عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، وأعضاء هيئة التدريس من إدارة غرب التعليمية.