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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ترشح مع صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"محمد صلاح مرشح لجايزة افضل لاعب في العالم من خلال  جائزة جلوبال سكور".

أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن خبر سار بشأن محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فاروق : نادي ليفربول يصدر مجلة لـ محمد صلاح تحت عنوان "الملك المصري.. مُحطّم الأرقام القياسية".

 

ووصل صلاح بقميص الريدز فى البريميرليج خلال الموسم الحالي 2023-2024 في تسجيل الأهداف، الى 149 هدفا خلال مشاركته في 243 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصي ليفربول وتشيلسي.

 

ويتساوى النجم المصري محمد صلاح حاليا، مع اللاعب الإنجليزي ليس فيرديناند في عدد الأهداف، ليصل إلى المركز الحادي عشر بقائمة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي، ويفصله هدف واحد؛ ليتساوى مع مايكل أوين بـ 150 هدفا، لينضم رسميا إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليج.

وبعد الوصول إلى هذا الرقم؛ سيصبح بذلك محمد صلاح، أول لاعب عربي وإفريقي ومصري ينضم لمثل هذه القائمة التاريخية؛ ليدون في سجلاته الحافلة رقما قياسيا جديدا.

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