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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات ورشة الاتصال الوطنية الأولى لمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتمت اليوم فعاليات ورشة الاتصال الوطنية الأولى الخاصة بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والتى تنظمها الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بالتعاون مع البنك الدولى ضمن فعاليات مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحضور محميات البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة وعدد من منظمات المجتمع المدنى وهيئة الثروة السمكية.

تأتي هذه الورشة ضمن الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن على ساحل البحر الأحمر، ويحاضر فى تلك الورشة عدد من المتخصصين من جانب الهيئة ومنهم  الدكتور ماهر عبدالعزيز منسق برنامج التنوع البيولوجي ىالهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والدكتور محمد اسماعيل منسق برنامج المصايد للاستزراع السمكى بالهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بجانب الدكتور قصى محمد قريش رئيس الادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية والمنسق الوطني لخطط الطوارئ البيئية.
 

وتم خلال الورشة مناقشة أوراق عمل حول التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للثروة السمكية، مع التركيز على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وتأثيره على التجمعات السمكية. كما تمت مناقشة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية وضرورة تنظيم عمليات الصيد.

هدفت الورشة إلى تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البشرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مع التركيز على دور الجهات ذات العلاقة في استغلال مصائد الأسماك بشكل مستدام وتوعية المجتمع حول أهمية التحكم في الصيد الجائر وغير القانوني.

تم تقديم عروض ومقترحات حول كيفية تعزيز التعاون بين دول الإقليم لإدارة الموارد السمكية، بما في ذلك تطوير ممارسات الصيد المستدامة وتنفيذ برامج الرصد والإبلاغ المحسنة، كما تم تسليط الضوء على أهمية توعية الجمهور وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البحر الأحمر والحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.


تعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل مقررة لتطوير استراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية مستدامة في قطاع الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن. يهدف المشروع لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمصايد السمكية، وتعزيز دور البحر الأحمر وخليج عدن كموردين رئيسيين للثروة السمكية.

نتج عن هذه الورشة نقاشات مثمرة وتوصيات هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية و تعزز هذه الورشة التعاون بين الجهات المعنية وتحقيق تقدم ملحوظ نحو حماية وتعزيز استدامة الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفى ذات السياق سيقدم مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن الذى تقوم على تنفيذه الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بالتعاون مع البنك الدولى أدلة فنية لجمع وإدارة بيانات ومعلومات مصايد الأسماك المنسقة بما يتناسب مع المنطقة. تطوير مبادئ توجيهية لرصد وتقييم الصيد غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، والصيد العرضي وتجمعات ومواقع وضع البيض، والأرصدة السمكية.

وسيضع المشروع  آلية إقليمية لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء بشأن إحصاءات مصايد الأسماك. المساعدة الفنية لإنشاء واستدامة منصة إقليمية لتنسيق الجهود بشكل فعال لإدارة مصايد.الأسماك والسياسات والتشريعات، بجانب حماية واستعادة الموائل الحيوية للأسماك الأمن الحيوي في تربية الأحياء المائية وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ودعم خطط العمل المتعلقة بالحفاظ على الأنواع المعرضة للخطر غير المستهدفة مثل أسماك القرش والسلاحف والطيور البحرية والثدييات البحرية.

الجدير بالذكر بان جمهورية مصر العربية هي أحد دول اعضاء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة  البحر الأحمر وخليج عدن بالإضافة الى السعودية والاردن والسودان وحيبوتي واليمن والصومال.

البنك الدولي البحر الأحمر مشروع تنمية الثروة السمكية المصايد الهيئه الإقليمية للمحافظة على بيئية البحر الأحمر وخليج عدن

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