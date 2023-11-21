اتحاد المستثمرات العرب يوقع اتفاقية تعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبى المصري

وقعت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب بمقر الاتحاد بالقاهرة، على إتفاقية تعاون مشترك مع المهندس محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبى المصري، وذلك فى إطار نتائج مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الشباب" محور التنمية ..فرص وتحديات " الذى نظمه الاتحاد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

وحضر التوقيع أعضاء وعضوات الاتحاد من القاهرة والإسكندرية والدول العربية ووفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصرى ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية رئيس غرفة تجارة طبرق .



وصرحت د. هدى يسي ، عقب التوقيع أن الاتفاقية، تأتى فى ظل أهداف الاتحاد نحو دعم أواصر التعاون المصرى والعربي الإفريقي المشترك والحرص على زيادة الترابط والتواصل مع مجتمع الأعمال فى الجماهيرية العربية الليبية .

وقالت أن أهم أهداف الاتفاقية تتمثل في تنمية الفرص ومواجهة التحديات ورعاية مصالح وتفعيل التشاركية بين أعضاء الطرفين، والتي تتمثل في زيادة التبادل التجارى والصناعى والزراعي والسياحى وتكنولوجيا المعلومات ومختلف مجالات التعاون الأخرى وتفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتطوير وتنمية قدرات وزيادة التواصل والتشبيك بين الطرفين، والاستفادة من الدعم المقدم من وزارة المالية المصرية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد .

و استعرضت يسي خلال اللقاء المشترك المزايا الاستثمارية فى مصر ومنها 22 قرار حوافز الاستثمار التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار.



ومن جانبه قال المهندس محمد قدح ، أن تحقيق الأهداف المنشودة يتم من خلال تنظيم الأنشطة وورش العمل واللقاءات المشتركة و التعاون فى إعداد برامج تدريبية مشتركة للعاملين فى القطاع التجارى والصناعى والسياحى.

وأشار إلى العمل على تنمية التبادل التجارى وفتح السوق الليبى أمام منتجات الدول الأعضاء بالاتحاد وأيضا تصدير المنتجات الليبية لأسواق الدول العربية والإفريقية، مع تبادل المعلومات والدراسات التي يقوم بها الطرفين بما يخدم ويدعم مصلحة الطرفين وتوافر كافة البيانات الخاصة بالمناقصات المختلفة بالسوق الليبي لزيادة فرص التعاون المشترك .



ومن خلال الاتفاق المشترك أعلن مجلس الأعمال الليبى المصرى، على دعم الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج من خلال المصريين العاملين فى السوق الليبي.



واستعرض الجانبين الأنشطة والمجالات الاقتصادية المختلفة للتعاون المستقبلى .



وانتهى اللقاء بتقديم د. هدى يسى ، درع تكريم الاتحاد لكل من المهندس محمد سالم قدح رئيس المجلس ، و د. إبراهيم الجرارى رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية ورئيس غرفة تجارة طبرق .