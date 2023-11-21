الألماني مولر يحسم موقفه من اعتزال كرة القدم

حسم توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، مستقبله مع النادي الألماني، الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في يونيو 2024.



وتحدث صاحب الـ34 عاما لصحيفة "سبورت بيلد"، قائلا: "بكل تأكيد، أريد اللعب لعام آخر بعد 2024.. هذه خطتي على الأقل، ومازلت أستمتع بتواجدي على أرض الملعب، وآمل أن يتضح ذلك للجميع".

ويملك بايرن مجموعة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي الصيف المقبل، على رأسهم مولر، مانويل نوير وتشوبو موتينج.

وكان هيربيرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد صرح في وقت سابق، قائلا: "مولر أحد عمالقة النادي، ولن يكون هناك من هو مثله مجددا".

وأتم: "لن يكون هناك مشكلة بالنسبة لعقده، فهو يدرك مدى تقديرنا له".

