تثير الغرائز.. أول تعليق من المحامي صاحب البلاغ ضد الراقصة حورية

قال المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغ المقدم ضد الراقصة حورية، إنه تم إنشاء مبادرة تطهير مجتمعي، وتلك المبادرة تعمل على التطهير المجتمعي لكل ما لا يناسب العادات والتقاليد المصرية، موضحا أنه فوجئ بتداول الكثير من الفيديوهات للراقصة حورية خلال الفترة الماضية ليس لها أي علاقة بالفن.

المحامي أشرف فرحات يتحدث عن بلاغ ضد الراقصة حورية

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن فيديوهات الراقصة حورية لا تعد فنا أو رقصا، والهدف منها هو إثارة الغرائز فقط لا غير، والمقاطع كانت يتم تداولها لصالح الراقصة، وتدار لصالحها، وكل المقاطع التي يتم إطلاقها للشكل العام وبصورة مسيئة للمجتمع المصري والمرأة المصرية.

وتابع المحامي أشرف فرحات، أن الفن معروف للجميع، "إحنا ياما شوفنا راقصات، ولكن اللي بتعمله حورية هو تحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، لما أحرك أعضاء معينة في جسمي يبقى لا ده مش رقص ده إثارة غرائز".

واستكمل: "الراقصات اللي تقدم ضدهم قضايا اتحبسوا بالفعل، ومفيش حاجة اسمها أخدوا براءة في الاستئناف".