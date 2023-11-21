الكاميرون تسقط في فخ التعادل مع ليبيا بتصفيات المونديال

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 اليوم الثلاثاء، مواجهة المنتخب الليبي وضيفة الكاميروني، على أرضية ملعب شهداء بنينا في ثاني جولات المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وشهدت المباراة محاولات من الطرفين وفي الدقيقة 25 جاءت فرصة التقدم للمنتخب الليبي لكن كرة أحمد كراوع لم تجد طريق الشباك، وبالدقيقة 32 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف نجح أوليفير نتشام في تحويلها لهدف في الدقيقة 34، وضغط المنتخب الليبي بقوة لينجح عبد المنعم عكاشة في إدراك التعادل بتسديدة قوية عانقت شباك حارس الكاميرون في الدقيقة 43.

وبهذا التعادل وضع كل فريق نقطة في جعبته، وتواصل الكاميرون تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفها منتخب ليبيا بذات الرصيد بعد جولتين من التصفيات.