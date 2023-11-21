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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أشرف صبحى يشكر الهيئة الوطنية فى دورها التثقيفى لحث الشباب على الانتخابات

صدى البلد

قال الدكتور أشرف صبحي إن البرتوكول الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.يعبر عن أطر وتعاون مؤسسات الدولة المصرية.

 

واوضح قائلا:" في البداية أتقدم بأسمي وبأسم وزارة الشباب والرياضة للهيئة الوطنية للانتخابات المُوقرة علي تعاونها المثمر، من أجل توعية وحث المواطنين والشباب علي النزول للاقتراع، وكذلك قضايا الوعي التي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أُكد علي دور الوزارة مع الهيئة، دور قومي ومحوري نحو عرس انتخابي غير مسبوق".

 

ودعا المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين إلى النزول لأماكن مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، حيث إن لكل صوت في الصندوق أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب الرياضة، لتوعية وتثقيف المواطنين علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، يعد خطوة هامة نحو الانتخابات المقبلة، ويضمن الحرص علي إتاحة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

قال المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول التى تعد على أصابع التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وهى الدولة الوحيدة التى تشرف على انتخاباتها إشراف قضائى كامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى على بعد أيام معدودة.


 

وتقدم المستشار حازم بدوى، بالشكر الدكتور أشرف صبحى وقيادات وزارة الشباب عن دورهم فى توعية وتثقيف الشباب، عن دورهم فى المشاركة فى العملية الانتخابية وأهميتها، قائلًا:" أتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للهيئة على توعية وتثقيف المواطنين على أهمية مشاركة الانتخابات مما يساعد على نشر الوعى للمواطنين والسعى نحو المشاركة فى رسم خريطة المستقبل.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، الابداء بالرأى فى الانتخابات حق لكل مصرى ومصرية بلغ من العمر ١٨ سنة، وأن حق الانتخاب واجب لكل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن غاية المراد، فالشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسى له.

 

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

 

ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة.

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