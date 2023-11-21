طائرة الأهلي تتفوق على بتروجيت 3-0 في الدوري الممتاز

تمكن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره بتروجت 3-0، في ثاني لقاءات المجموعة الثانية من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وشهد اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على صالة اتحاد الشرطة في الدراسة، سيطرة حمراء منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-19، و25-22، و25-16.



ودون الشياطين الحمر الفوز الثاني عقب فوزهم في الجولة الأولى على حساب المقاولون، كما انتصر الفريق البترولي على نظيره دلفي ضمن إطار نفس الجولة.

ويلعب الفريقان في إطار المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من: "المقاولون العرب - الترسانة - الشمس - دلفي".

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.