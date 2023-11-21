توجو تفرض التعادل السلبي على السنغال في تصفيات المونديال

فرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة منتخب توجو وضيفه منتخب السنغال، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفشل منتخب السنغال في تحقيق الفوز على توجو في عقر دارها للمباراة الخامسة على التوالي.

ولم يحقق أسود التيرانجا الفوز على توجو في عقر دارها سوى مرتين فقط.

وكان آخر فوز يوم 31 مارس 1985 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 1986 بنتيجة 1-0.

ورفع منتخب السنغال رصيده بقيادة مدربه أليو سيسيه إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن السودان ثم منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 3 نقاط.

وارتفع رصيد منتخب توجو إلى نقطتين في المركز الرابع ثم يحتل منتخب موريتانيا المركز الخامس برصيد نقطة واحدة ثم منتخب جنوب السودان برصيد نقطة واحدة أيضا.