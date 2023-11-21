النائب أحمد أباظة: مصر لن تفرط في أراضيها ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه كان هناك إنذار شديد اللهجة لكافة الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل أن مصر لن تفرط بأي شكل من الأشكال في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء الغالية، التي راح فيها ضحايا مئات الآلاف من الجنود من أبناء القوات المسلحة.

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية في قناة "تن"، أن مصر لن تفرط ولن تقبل بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من ارضهم لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا مخطط إسرائيل محكم بقوة من كافة الدول الغربية والأوروبية، والتي تنادي دائما بالحريات وحقوق الإنسان.

وتابع، أن الدول الغربية تحدثت كثيرا، ولم تقدم ما تفعله على الإطلاق، "كل الأساطيل تحركت الأمريكية والإنجليزية والألمانية من أجل دعم اليهود المغتصبين لأرض منذ 75 عاما، وتلك المقاومة تقاوم في أرض تم الاستيلاء عليها بالقوة والعنف، مع قتل الأبرياء من الأطفال والنساء".

واستكمل: "إن شاء الله سننتصر عليكم، وأقول لكل الشعوب العربية علينا أن نقف صفا واحدا لنصرة القضية الفلسطينية، وعدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين".