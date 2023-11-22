امرأة أربعينية تفقد أكثر من نصف وزنها في زمن قياسي.. ماذا فعلت؟

أثارت سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا الجدل وذلك بفقدانها لأكثر من نصف وزنها وذلك بعد أن عانيت من الوزن الزائد لفترة طويلة وبسبب غضبها من تزايد محيط خصرها، طلبت فيكي الدعم من طبيبها وذلك للحصول على الضوء الأخضر للقيام ب إجراء جراحة لإنقاص الوزن .

على الجانب الآخر قررت فيكي الخضوع لعملية تحويل مسار المعدة المصغرة في أبريل 2022.

أشارت فيكي أن تقديرها لذاتها منخفضًا جدًا؛ فقد كانت تتجنب الخروج وتكره التسوق .



وفقا لموقع اكسبريس أوضح الدكتور ماكسيمس موكانز، جراح السمنة الرائد في مركز Weight Loss Riga، كيف تساعد عملية تحويل مسار المعدة الشخص على إنقاص الوزن وتتطلب الجراحة تصغير حجم المعدة، بحيث لا يتمكن المرضى من تناول الطعام بالقدر المعتاد ومحاولة إحداث تغييرات إيجابية في أنماط حياتهم."