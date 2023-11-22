حالة قلق داخل اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة بشأن عدم ضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح وماركينيوس ودي بروين، قد تكون مجرد تبريرات لنتائج الفريق مستقبلا في كأس العالم للأندية، خصوصا بعدما خرج رئيس النادي السعودي للكشف عن أن برنامج الاستقطاب وراء فشل ضم هؤلاء اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "أقول للاعبي الأهلي عليكم العودة بقوة، وأن تستعيدوا الروح العالية، قبل كأس العالم للأندية، بعد حالة التراجع التي حدثت في بداية الموسم وخسارة بطولتي كأس السوبر الإفريقي والدوري الافريقي لكرة القدم".

وأضاف: "تصريحات رئيس اتحاد جدة تؤكد أن هناك حالة قلق من مواجهة النادي الأهلي، ولذلك لاعبو الفريق الأحمر عليهم أن يستوعبوا ذلك، ويلعبوا بقوة في كأس العالم للأندية، وأن يكون لديهم حافز للفوز على الفريق السعودي ومواجهة فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال".

وواصل: "أتمنى أن يستغل لاعبو الأهلي الفرصة ويحققوا الانتصار على اتحاد جدة حال صعود على حساب أوكلاند سيتي، والفريق الأحمر ينقصه الطموح من أجل الوصول للنهائي. ولأول مرة يكون هناك انتقاد واضح من جانب اتحاد جدة السعودي ضد برنامج الاستقطاب، وذلك قبل 20 يومًا من مونديال الأندية والتبريرات التي خرجت من جانبه بشأن تراجع مستوى الفريق".

وزاد: "الأهلي بالتأكيد سيكون لديه مهمة صعبة لو واجه اتحاد جدة وسط جماهيره وفي ملعبه، وأيضا النادي الأهلي لديه جماهير وشعبية في كل مكان، ومع اقتراب كأس العالم للأندية أن تفهم جيدًا أن البطولة هي استعادة الثقة والوصول لنصف النهائي".

وأكد: "أتوقع فوز الأهلي على اتحاد جدة بنسبة 80%، رغم امتلاك الفريق السعودي للاعبين مميزين، والأهلي لديه عناصر قادرة على تحقيق نتائج جيدة في المونديال".

وأشار إلى أنه يتمنى قيام كولر بتصحيح المسار وإعادة الأداء الجيد للفريق في المرحلة المقبلة وقبل مواجهات قوية قادمة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن انطلاقة الفريق القارية سترسم ملامح شكل الفريق في مونديال الأندية، والأهلي قادر على تحقيق نتيجة طيبة في البطولة.