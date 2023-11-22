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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع ويحقق 131 مليون جنيه

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، و"مرعى البريمو" للفنان محمد هنيدي، و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان. 

فيلم “بيت الروبى”

تمكن فيلم “بيت الروبي” من تصدر شباك التذاكر بالسينما المصرية.

حقق الفيلم إجمالي إيرادات وصلت إلى 130.838.170 جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، ما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم “البعبع” 

حقق  فيلم “البعبع”إجمالي إيرادات قيمتها 43.508.533 جنيه .

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي ، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

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فيلم “العميل صفر” 

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 41.271.447 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 35.162.514 جنيه، ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “فوى فوى فوى”

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات داخل مصر بلغت قيمتها 31.347.842 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم. 

“أولاد حريم كريم” 

فيما حقق فيلم أولاد حريم كريم 8.277.024 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم “حسن المصرى”

وحقق فيلم "حسن المصرى" إيرادات بلغت قيمتها 5.133.949 جنيه.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

فيلم الخميس اللى فات 

بينما حقق فيلم “الخميس اللى جاى” إيرادات بلغت قيمتها 3.561.956 جنيها.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

فيلم بلوموندو 

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد  من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر باسبوعه الأول حيث وصلت الى 1.742.039 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم “سكر"

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت قيمتها 1.488.535 جنيها. 

والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكى، ويشاركها البطولة فى الفيلم الفنانة حلا الترك. 

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