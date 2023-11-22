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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان وممثلو بنك التنمية الأفريقي يتفقدون مشروعات الصرف الصحى في الأقصر

نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه ممثلو بنك التنمية الإفريقي، مجموعة من مشروعات برنامج الصرف الصحي المتكامل  في بعض المناطق الريفية بمحافظة الأقصر بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR)، والتي تشمل شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات معالجة،  وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واستشاري إدارة البرنامج (PMCF)، واستشاري دعم التنفيذ (ISC)، بهدف متابعة موقف تنفيذ أعمال البرنامج. 

واستهل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية والوفد المرافق له، الزيارة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة الدبابية الجاري تنفيذها بطاقة تصميمية 14 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 21 ألف م3/يوم، من خلال الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد، والتي تستهدف خدمة تجمع عدد 5 قرى وتوابعها (المعلة – الدبابية – الشغب – العديسات قبلي – العديسات بحري)، وتوصيلها بصرف صحي متكامل. 

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وخلال الزيارة، قدم ممثلو شركة المقاولات عرضا تقديميا عن موقف تنفيذ أعمال العقد، والتحديات التي تواجه أعمال التنفيذ، والدعم الذي تقدمه الوزارة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ، مؤكدين الانتهاء من تنفيذ كافة العقود المسندة للشركة ضمن أعمال البرنامج، وفقاً للتواريخ المحددة.

وأكد الدكتور سيد اسماعيل، ضرورة الحفاظ على معدلات التنفيذ الحالية للانتهاء من الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية، وتحقيق مستهدفات البرنامج. 

 وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وممثلو بنك التنمية الإفريقي، إلى ضرورة تنسيق كافة الأعمال بالتجمع القروي لتحقيق الاستفادة من الوصلات المنزلية التي سيتم تنفيذها. 

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، استشاري إدارة البرنامج، واستشاري دعم التنفيذ، إلى إعداد كافة الدراسات الفنية، وضرورة التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومقاولي تنفيذ الأعمال، لضمان الاستفادة من الاستثمارات.

كما تفقد " إسماعيل"، وممثلو بنك التنمية الإفريقي، أعمال التنفيذ بعقد شبكات الصرف الصحي لقرية أصفون، وعقد محطة رفع قرية أصفون الجاري تنفيذها من خلال شركة تبارك للإنشاءات، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات – العبد.

واستعرض ممثلو شركات المقاولات معدلات التنفيذ المتقدمة في تنفيذ الأعمال المدنية، والكهروميكانيكية، كما تعهدوا بالتزامهم بانتهاء أعمال التنفيذ، وفقاً للمدد التعاقدية. 

واستمع الدكتور سيد إسماعيل، والوفد المرافق له، لآراء ممثلي اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها من المواطنين المستفيدين من دخول الخدمات، والذين أبدوا رضاهم عن أعمال التنفيذ، وتلبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر واستشاري دعم التنفيذ والمقاولين لمتطلباتهم، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، في هذا الصدد، بضرورة الحفاظ علي رضاء المواطنين لنجاح تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته.

وزار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع الوفد المرافق له، مشروعات خط طرد محطة رفع كيمان المطاعنة، وخط السيب النهائي لمحطة معالجة كيمان المطاعنة الجاري تنفيذهما من خلال شركة المقاولون العرب، حيث استعرض ممثلو الشركة حجم العمالة، والتجهيزات، والمعدات التي تم ضخها في المشروعات ضمن نطاق البرنامج، وذلك لدفع عجلة العمل، والانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقاً للتوقيتات المحددة.

واختتم نائب وزير الإسكان، الزيارة، بتفقد مشروع محطة معالجة كيمان المطاعنة الجاري تنفيذه من خلال شركة تبارك للإنشاءات، وناقش   مع ممثلي شركة المقاولات، موقف تنفيذ الأعمال، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذها، موجهاً  بضرورة زيادة معدلات التنفيذ لتحقيق مستهدفات البرنامج، وإنهاء تنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج الزمني للمشروع. 

كما شكر الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بنك التنمية الإفريقي، مسئولي المشروعات، وأشادوا بحجم العمل الذي تم تنفيذه بالمشروعات في ظل التحديات الحالية، وحجم الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية لإتمام أعمال البرنامج وفقاً لمدد التنفيذ المخططة.


 

 

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