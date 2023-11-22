عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

النتائج صادمة.. دراسة تكشف تطبيقات تتجسس عليك وتهدد خصوصيتك

تطبيقات تقوم بجمع
تطبيقات تقوم بجمع ومشاركة بيانات المستخدم

أصبحت الهواتف الذكية أدوات أساسية في حياتنا اليومية، حيث تبقينا على اتصال ومستمتعين ومنظمين طوال الوقت، ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة The Money Mongers، عن جانب مثير للقلق في استخدام الهواتف الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تقوم العديد من تطبيقات الهواتف الذكية بجمع بيانات المستخدمين الشخصية ومشاركتها على نطاق واسع.

ويشار إلى أن تطبيق ثريدز Threads التابع لشركة “ميتا” Meta، يتصدر قائمة التطبيقات التي تقوم بجمع بيانات مستخدميها، حيث تقوم بجمع 86% من بيانات المستخدم.

 

سجل أفكارك.. أفضل 5 تطبيقات لتدوين الملاحظات على الموبايل

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023.. استخدم المتصفح الأعلى الخصوصية في العالم

 

تطبيق ثريدز Threads يتصدر قائمة جمع بيانات المستخدمين


لا يقتصر جمع البيانات على نطاق واسع هذا على عدد قليل من التطبيقات، حيث أظهرت الدراسة الأخيرة أن 76% من التطبيقات تجمع شكلا من أشكال بيانات المستخدم، وأن 51% منها تشارك هذه المعلومات مع أطراف ثالثة، بدءا من تتبع الموقع وحتى الوصول إلى معلومات الاتصال، حيث يكون نطاق البيانات المجمعة واسعا، وفي بعض الأحيان بشكل عشوائي.

ووفقا للدراسة، تنشط مجموعة تطبيقات شركة “ميتا” بشكل خاص في هذا الصدد، ولكن الاتجاه يتجاوز فئات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات التسوق، مما يثير تساؤلات عديدة حول الخصوصية ومستوى تحكم المستخدمين في حماية معلوماتهم الشخصية، حيث لا يزال العديد من المستخدمين غير مدركين لمدى استخدام بياناتهم، وغالبا ما يكون ذلك لأغراض خارجة عن علمهم.

وترجع  الآثار المترتبة على عملية جمع البيانات المكثف كبيرة، لا يتعلق الأمر فقط بتلقي إعلانات مستهدفة أو مشاهدة محتوى مخصص، وأنما يتعلق الأمر بجانب أساسي من حياتنا الرقمية، إلا وهي الخصوصية، فنحن كمستخدمين، نحتاج إلى أن نكون أكثر وعيا بالتطبيقات التي نستخدمها والأذونات التي نمنحها لها.

والوجهة الرئيسية هنا هي الحاجة إلى الوعي والحذر في خياراتنا الرقمية، أثناء الاستمتاع بفوائد التطبيقات الحديثة، يجب على المستخدمين أيضا أن يضعوا في اعتبارهم مقايضات الخصوصية والدعوة إلى ممارسات بيانات أكثر شفافية ومسؤولية من قبل شركات التكنولوجيا.

ووفقا للدراسة التي أجراها فريق The Money Mongers، فأن معظم تطبيقات الهواتف الذكية تتجسس علي المستخدمين باستمرار أو تقوم بجمع البيانات، والتي جاءت كالآتي:

 

%76 من التطبيقات تجمع وتشارك بيانات المستخدم الخاصة بشكل أو بآخر

- يتصدر تطبيق ثريدز (أحدث تطبيق من شركة ميتا) قائمة التطبيقات التي تقوم بجمع ومشاركة بيانات المستخدم، حيث يجمع 86% من البيانات الشخصية لمستخدميه.
- يجمع تطبيق ثريدز بيانات شخصية أكثر بنسبة 72% من تطبيق إكس X (تويتر سابقا).

- 51% من التطبيقات تشارك بيانات المستخدم الخاصة بها مع أطراف ثالثة، وفي الوقت نفسه، تقوم 72% من التطبيقات بجمع البيانات لمصلحتها الخاصة.
- تجمع التطبيقات الخمسة الأكثر غزوا حوالي 82٪ من بيانات المستخدم.
- من بين أفضل 100 تطبيق للتواصل الاجتماعي، 62% منها يجمع بيانات مستخدميه ويشاركها.
- تقوم 84% من تطبيقات فئة التسوق بجمع ومشاركة البيانات الشخصية لمستخدميها.

76% من التطبيقات تقوم بجمع ومشاركة بيانات المستخدم الخاصة بشكل أو بآخر

تطبيقات تشارك معظم البيانات مع جهات خارجية

- تتصدر تطبيقات الوسائط الاجتماعية المخططات، حيث تجمع البيانات لإعلانات الطرف الثالث بمتوسط ​​37.73%.
- 7 من أصل 10 تطبيقات تواصل اجتماعي تتصدر قائمة التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من بيانات المستخدم، مع درجة خصوصية جماعية تبلغ 71%.
- تقوم 66% من التطبيقات بجمع بيانات الموقع لمشاركتها مع أطراف ثالثة، وتقوم 64% من التطبيقات بجمع معلومات الاتصال لمشاركتها مع أطراف ثالثة.
-  تعد المعلومات التشخيصية والمعلومات الحساسة والمعلومات المالية والصحة واللياقة البدنية أقل نقاط البيانات التي تم جمعها بواسطة أفضل 100 تطبيق.
- بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، فمن بين أفضل 10 تطبيقات، يتصدر تطبيق جوجل و Lyft وUber Eats مجموع نقاط جمع البيانات بنسبة 48%.

تطبيقات تشارك معظم البيانات مع جهات خارجية

%51 من التطبيقات تشارك بيانات المستخدم الخاصة بها مع جهات خارجية

- تطبيقات تجمع معظم البيانات لمصلحتها الخاصة:
 

- من بينها معلومات الاتصال هي هدف البيانات الرئيسي، حيث تقوم 92% من أفضل التطبيقات بجمعها.
- تجمع التطبيقات التعريفية أكبر قدر من البيانات لفوائدها الإعلانية والتسويقية.
- 36% من التطبيقات الرائدة مطلعة على سجل التصفح الخاص بك عبر مختلف التطبيقات ومواقع الويب.
- أفضل 10 تطبيقات تحصد 71% من بياناتك الشخصية.

51% من التطبيقات تشارك بيانات المستخدم الخاصة بها مع جهات خارجية
تطبيقات تطبيقات الهواتف الذكية التطبيقات ثريدز Threads جمع بيانات المستخدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

موضوعات متعلقة

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل اقتصادي شبيه iPhone 14 Pro

أفضل هواتف ريلمي Realme لعام 2023

هونر تقلب الأسواق.. تتحدى الجميع بـ هاتف 5G مواصفاته رائعة وسعره مناسب

بتصميم مستوحى من الأساطير.. كافيار الروسية تطلق طرزا فاخرة من iPhone 15 Pro

برامات 20 جيجابايت.. هونر تطلق هاتف جديد بـ6800 جنيه

عملاق الكاميرا.. شاومي Xiaomi 14 Pro يتحدى هواوي Mate 60 Pro Plus

قبل إطلاقها.. هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

عرض البلاك فرايدي.. خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

ترشيحاتنا

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ