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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023.. استخدم المتصفح الأعلى الخصوصية في العالم

أفضل تطبيقات أندرويد
أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023

في كل عام، يتم إطلاق عدد لا يحصى من التطبيقات على متجر جوجل بلاي Google Play، المشكلة هي أنه من الصعب معرفة من هو الأفضل، وما الذي يستحق استخدامه أو تجنبه، لذلك سنوضح لك فيما يلي أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023، التي يمكنك استخدامها على هاتف أندرويد الخاص بك..

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023


1. متصفح Brave:

عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فلا يوجد متصفح أفضل من Brave، فهو يحتوي على أداة حظر إعلانات مدمجة ويمكنه حظر النوافذ المنبثقة ومتتبعات ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والمزيد لحماية هاتفك من الروابط الضارة.

 

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ويستخدم متصفح Brave أيضا امتداد HTTPS Everywhere لتشفير اتصالاتك مع مواقع الويب الرئيسية للمساعدة في جعل تصفحك أكثر أمانا، بالإضافة إلى تطبيق أندرويد، يحتوي Brave على تطبيقات لأنظمة التشغيل Windows وMac وiOS.

 متصفح Brave

2. تطبيق الطقس 1Weather:

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الطقس على نظام أندرويد، فإن أحد أفضل الخيارات هو تطبيق 1Weather، والذي يتميز بتصميم نظيف يجعل من السهل رؤية أشياء مثل الظروف الحالية أو الرادار أو التوقعات المستقبلية، هناك أيضًا عدد من الأدوات التي يمكنك إضافتها إلى الشاشة الرئيسية لهاتفك للوصول إلى حالة الطقس بشكل سريع.

ويحتوي تطبيق 1Weather على إعلانات في واجهة المستخدم، ولكنها ليست مزعجة، وإذا كنت لا تحب الإعلانات، فيمكنك شراء إصدار AdFree عبر عملية شراء داخل التطبيق.

 متصفح Brave

3. تطبيق اللغة Duolingo:

سواء كنت ممن يتعلمون لغة جديدة لصقل الأساسيات، يلجأ الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى تطبيق Duolingo، يقوم التطبيق بشكل أساسي بتحويل دروس اللغة إلى أجزاء صغيرة الحجم، بحيث تكون أسهل وأكثر متعة للتعلم.

وأثناء استخدامك للتطبيق، يمكنك فتح المزيد من الدروس واللغات التي يمكنك تعلمها، في النسخة المجانية من التطبيق، يمكنك تلقي دروس في اللغة الإسبانية والفرنسية والصينية والإيطالية والألمانية وغيرها المزيد.

هناك اشتراك مميز يسمى Super Duolingo لا يحتوي على إعلانات في التطبيق، ويقدم دروسًا غير محدودة بغض النظر عن عدد الأخطاء التي ترتكبها، ومراجعات للأخطاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تطبيق Duolingo

4. تطبيق الخرائط Google Maps:

خرائط جوجل لا تحتاج إلى تعريف، على الرغم من وجود بدائل للملاحة على متجر بلاي، فإن خرائط Google هي أفضل ما يستخدمه معظم الناس على هواتف أندرويد، حيث تعمل الشركة باستمرار على تحديث التطبيق بميزات جديدة، مثل العرض الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للطرقات وعدسة Google في الخرائط.

خرائط Google Maps

5. تطبيق المراسلة Facebook Messenger:

يستخدم الكثير من الأشخاص حول العالم موقع فيسبوك، مما يعني أن Facebook Messenger غالبا خيارا قويا للمراسلة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنك الحصول على رسائل ومكالمات صوتية ومرئية وخلفيات مخصصة وامتيازات رائعة أخرى مجانا بدون أي رسوم، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل Facebook Messenger على جميع أجهزتك تقريبا، وليس فقط على أندرويد، حتى تتمكن من متابعة محادثاتك سواء عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي وجهاز الكمبيوتر.

Facebook Messenger
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