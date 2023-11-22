"بوليتيكو": مخاوف أمريكية من عواقب خطيرة للهدنة بين حماس وإسرائيل

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مخاوف داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تؤدي الهدنة بين حماس وإسرائيل إلى دخول الصحفيين إلى قطاع غزة، مما قد يحول الرأي العام الأمريكي والعالمي ضد إسرائيل بشكل خطير.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه "ليس هناك شعور بأن الهدنة ستتحول إلى وقف أطول لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن "هناك بعض القلق في الإدارة بشأن العواقب غير المقصودة للهدنة من أنها ستسمح للصحفيين بوصول أوسع إلى غزة وإتاحة الفرصة لهم لمزيد من تسليط الضوء على الدمار هناك وتحويل الرأي العام ضد إسرائيل.

وأعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها،أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

وقد رحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالاتفاق.