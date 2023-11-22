صواعق "الساعة" وخضرة الجبال| هل حقاً ظهرت علامات يوم القيامة في مكة؟!.. و"الأزهر" يحسم الجدل

نباتات مكة وعلامات يوم القيامة.. عقب هطول الأمطار بشكل غزير علي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أثارت ظاهرة اكتساء جبال مكة بالخضرة جدلًا واسعًا وذلك عقب رأي بعض العلماء كون هذه الظاهرة من ظواهر علامات الساعة.

وعقب انتشار ظاهرة اكتساء جبال مكة بالخضرة بشكل كبير عقب هطول الأمطار، تحري البعض عن حقيقة هل هذه الظاهرة من علامات يوم القيامة أم لا، وما هي تلك الظاهرة وما علامات يوم القيامة؟

نباتات جبال مكة

وشهدت مكة المكرمة في الأيام الماضية، هطول أمطار غزيرة مما تسبب في اكتساء جبال مكة بالخضرة علي نطاق واسع، وتساءل العديد عن كون هذه الظاهرة من علامات الساعة أو أنها تدل علي اقتراب يوم القيامة، خاصة أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.

ويرى بعض العلماء أن ظاهرة نباتات مكة ليست من علامات الساعة، وإنما هي ظاهرة طبيعية بسبب الأمطار الغزيرة، وأوضح العلماء أن جبال مكة كانت مغطاة بالخضرة في الماضي، ولكن بسبب تغير المناخ وقلة الأمطار فقدت هذه الخضرة، وبسبب هطول الأمطار في الفترة الأخيرة عادت الخضرة مرة أخري ونمت علي الجبال.