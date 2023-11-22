عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صواعق "الساعة" وخضرة الجبال| هل حقاً ظهرت علامات يوم القيامة في مكة؟!.. و"الأزهر" يحسم الجدل

ظاهرة نباتات جبال
ظاهرة نباتات جبال مكة

نباتات مكة وعلامات يوم القيامة.. عقب هطول الأمطار بشكل غزير علي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أثارت ظاهرة اكتساء جبال مكة بالخضرة جدلًا واسعًا وذلك عقب رأي بعض العلماء كون هذه الظاهرة من ظواهر علامات الساعة.

وعقب انتشار ظاهرة اكتساء جبال مكة بالخضرة بشكل كبير عقب هطول الأمطار، تحري البعض عن حقيقة هل هذه الظاهرة من علامات يوم القيامة أم لا، وما هي تلك الظاهرة وما علامات يوم القيامة؟

نباتات جبال مكة

وشهدت مكة المكرمة في الأيام الماضية، هطول أمطار غزيرة مما تسبب في اكتساء جبال مكة بالخضرة علي نطاق واسع، وتساءل العديد عن كون هذه الظاهرة من علامات الساعة أو أنها تدل علي اقتراب يوم القيامة، خاصة أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.  

ويرى بعض العلماء أن ظاهرة نباتات مكة ليست من علامات الساعة، وإنما هي ظاهرة طبيعية بسبب الأمطار الغزيرة، وأوضح العلماء أن جبال مكة كانت مغطاة بالخضرة في الماضي، ولكن بسبب تغير المناخ وقلة الأمطار فقدت هذه الخضرة، وبسبب هطول الأمطار في الفترة الأخيرة عادت الخضرة مرة أخري ونمت علي الجبال.

نباتات مكة مكة يوم القيامة علامات يوم القيامة السعودية مكة المكرمة جبال مكة نباتات جبال مكة اقتراب يوم القيامة علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الصغرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

رئيس “العاصمة الإدارية”: 300 مليار جنيه حجم أصول الشركة.. المرحلة الثانية العام المقبل.. وطرح 10% من الأسهم في البورصة

التهجير تهديد| رسالة شديدة اللهجة من قلب البرلمان المصري للعالم: "سنصون حدودنا.. وردنا حاسم"

105 ملايين مصري على قلب واحد| جلسة تاريخية لـ “النواب”.. هذه مخططات الاحتلال.. والتهجير القسري جريمة

إيلون ماسك يحارب إسرا.ئيل| مدير تويتر ينسف أسطورة “من النهر إلى البحر”.. وأمريكا تفتح عليه النار

خوارزميات فيسبوك| القصة الكاملة للمنشورات المنتشرة على التطبيق.. وهذه علاقة فلسطين بالأمر

بتوجيهات من خادم الحرمين| ضخ استثمارات سعودية ضخمة في مصر.. تفاصيل المفاوضات مع حكومة القاهرة

الرسالة بـ 1.5 دولار| حقيقة فرض رسوم على واتساب.. اشتراك شهري وقرار من “جوجل”.. تفاصيل

المكنسة “تكنس” الأخضر واليابس| تحذيرات من نوة بداية الشتاء.. والأرصاد تكشف تأثير عاصفة التنين

ترشيحاتنا

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ