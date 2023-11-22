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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كريم المنباوي أول عربي أفريقي يرأس منظمة SITE الدولية لسياحة الحوافز

كريم المنباوي
كريم المنباوي

تقدمت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتهنئة إلى الخبير السياحي كريم المنباوي عضو مجلس ادارة الغرف لاختياره  رئيساً لمنظمة SITE ( Society of Incentive Travel Executive ) لعام 2024 ،  ليصبح اول افريقي عربي يتقلد هذا المنصب .


وأكدت الغرفة أهمية هذا الإختيار والذي يعد دلالة ليس فقط على تميز وخبرة السيد كريم المنباوي ، إنما يأتي كذلك تعبيرا عن الثقة الدولية الكبيرة في صناعة السياحة المصرية ومسؤوليها .


كما تؤكد الغرفة أن تواجد المنباوي على رأس تلك المنظمة المعنية بالأساس بسياحة الحوافز إنما يصب في صالح الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير وتنمية سياحة الحوافز التي تعد أحد أهم الأنماط السياحية في العالم وتتمتع فيه مصر بإمكانيات كبيرة .


الجدير بالذكر أن اختيار كريم المنباوي لهذا المنصب السياحي الدولي المهم جاء في الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر منظمة SITE في ولاية شيكاغو الأمريكية ، وتعد SITE المنظمة الدولية المهتمة بسياحة الحوافز والمؤتمرات حول العالم وتبذل جهدا كبيرا لدعم جهود تطوير هذا النمط السياحي المهم 

وقد احتفلت SITE هذا العام في مؤتمرها السنوي بنيويورك باليوبيل الذهبي للمنظمة ومن المقرر أن يتسلم المنباوي رئاسة المنظمة لعام 2024 خلال مؤتمرها السنوي الذي يعقد في فبراير المقبل بمدينة اسطنبول التركية بحضور أعضاء المنظمة البالغ عددهم حوالي 3 آلاف عضو ، ويتكون مجلس إدارة المنظمة من 15 مقعداً يمثلون مختلف أنحاء العالم ويستمر  لمدة 3 سنوات.

كريم المنباوي SITE Travel الخبير السياحى السفر والسياحة السياحة والاثار

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