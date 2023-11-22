عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرة بلس.. السياحة والأعمال المصري السعودي يناقشان برامج تكاملية جديدة

مجلس الأعمال المصري
مجلس الأعمال المصري

شاركت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة السياحة التي عقدت خلال منتدى مجلس الأعمال المصري ، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة.

وشارك في الحضور ممثلين من القطاع الخاص والمستثمرين السعوديين ورؤساء غرف تجارية بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح وضع برامج سياحية تكاملية بين البلدين ومنها برنامج منتج العمرة بلس والذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

ومن جانبها، استعرضت غادة شلبي، المنتجات السياحية الموجودة في المدن السياحية المختلفة في مصر وخاصة التي يفضلها السائحون العرب ومنها منطقة الساحل الشمالي والعلمين ولا سيما في ظل الإقبال المتزايد عليها من السوق العربي، مشيرة إلى أن الموسم السياحي في العلمين متوقع أن يبدأ هذا العام في نهاية شهر رمضان وهو ما يجعل هذا الموسم يستمر إلى مدة أطول عما هو معتاد كل عام،  قد تصل إلى سبعة أشهر.

وأوضحت أن ذلك يأتي تزامناً مع تشغيل مطار العلمين وإتاحة الفرصة للطيران المباشر إلي هناك، واستثماراً للجهود التي تم بذلها خلال الأعوام السابقة لجذب أنظار العالم لهذه المنطقة وما شهدته من أنشطة وفعاليات ومهرجانات متنوعة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في قطاع الفنادق، حيث أشارت نائب الوزير إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية حيث يعد ذلك أحد أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وبما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة.

كما تحدثت عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الفندقة وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ومنطقة غرب العلمين، وكذلك في إقامة المنشآت الفندقية العائمة (النايل كروز)، ووحدات الإقامة الفندقية.

كما أشارت الأستاذة غادة شلبي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم قافلة سياحية لمدينتي الرياض وجدة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التجهيز لهذا المنتج الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية وبمشاركة عدد من ممثلي شركات السياحة المتخصصة والمنشآت الفندقية من الجانبين المصري والسعودي، تتضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الاستثمار بصورة أكبر في مصر وخاصة في مجال السياحة والترفيه، وأكدوا على أن مصر تعتبر من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح السعودي ولا سيما في ظل ما تتمتع به من الكثير من الأنماط والأنشطة السياحية التي يقوم بها خلال زيارته لها.

السياحة مجلس الأعمال المصرى اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار السياحي التعاون السياحي الحركة السياحية الوافدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

الأردن يعزز انتشار جيشه على طول الحدود مع إسرائيل

لحظة وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطار القاهرة .. شاهد

بعد إعلان مرضها.. رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم وآخر تطورات حالتها الصحية

أبرزهم رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.. المتحف اليوناني الروماني يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية.. صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فنانات دعمن القضية الفلسطينية على طريقتهن.. أبرزهن أصالة وأسما شريف منير

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ