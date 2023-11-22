عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على تطوير العملية التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي ، حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كما أن الجامعة لا تألو جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية.


جاء ذلك خلال قيام رئيس الجامعة ،اليوم /الاربعاء/ بتسليم شهادة اعتماد كلية الطب البيطري للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس بالكلية.


وهنأ الدكتور دسوقي - وفقا لبيان - جميع منسوبى كلية الطب البيطري وفريق الجودة والجهاز الإدارى والطلاب لتجديد الاعتماد للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكداً أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم في الحفاظ علي اعتماد الكلية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

ترشيحاتنا

توزيع 2 مليون شيكل.. قرار عاجل من الحكومة الفلسطينية يخص أهالي غزة

إطلاق صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين من طراز كروز

إصابتان جراء عملية استهداف دراجة نارية في جنوبي لبنان

الجرام يتخطى حاجز الـ3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

لجنة عربية تطالب بإجراءات حاسمه لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

بعد حادث الطائرة المسيرة.. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

فيديو

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ