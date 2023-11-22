رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على تطوير العملية التعليمية

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي ، حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كما أن الجامعة لا تألو جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية.



جاء ذلك خلال قيام رئيس الجامعة ،اليوم /الاربعاء/ بتسليم شهادة اعتماد كلية الطب البيطري للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس بالكلية.



وهنأ الدكتور دسوقي - وفقا لبيان - جميع منسوبى كلية الطب البيطري وفريق الجودة والجهاز الإدارى والطلاب لتجديد الاعتماد للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكداً أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم في الحفاظ علي اعتماد الكلية.

