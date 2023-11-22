نائب: اتفاق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية

ثمن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الجهود المصرية الحثيثة التي قامت بها بالاشتراك مع دولة قطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية بقطاع غزة والتى تمت الاتفاق بشأنها لمدة أربعة أيام، معربًا عن أمله في أن تساهم تلك الهدنة في التخفيف من معاناة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأكد وهبة، فى بيان له اليوم، أن التوصل إلى هذه الهدنة فى ذلك التوقيت دليل قوى على نجاح الدبلوماسية المصرية ودور مصر الحيوي والمحوري فى دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى العمل بجد من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.



وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام الدائم والشامل، ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشى وتسليط الأضواء على المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة.



وذكر وهبة، أن مصر لم تتوان يومًا عن نصرة القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقد تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية التوصل إلى اتفاق للهدنة الإنسانية، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت السند القوي والمدافع عن حقوق الفلسطينيين الثابتة والتاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.



ولفت النائب إلى أنه بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11 ألف و200 طن حتى يوم 19 نوفمبر الماضي، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، ومياه، وخيام، ووقود، وغيرها من المساعدات والاحتياجات، لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في غزة، مما يمثل 4 أضعاف ما أرسله أكثر من 30 دولة للشعب الفلسطيني.