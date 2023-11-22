جامعة حلوان: نعمل على دعم المتقدمين للمنح الدولية

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد بأهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين .



وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقد وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس القائم بأعمال مدير المعهد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

كما تضمنت القوافل الصحية والتوعوية، والتعاون فى مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بالجامعة، السادة وكلاء الكلية وبعض رؤساء الشعب بالمعهد.



وأكد الدكتور السيد قنديل أن كلية الصيدلة بجامعة حلوان من أعرق الكليات على مستوى مصر، وتمتلك الإمكانات التي تؤهلها للقيام بدورها التعليمي والبحثي بكفاءة، فهى تعد أحد الصروح الأكاديمية العريقة في مجال التعليم الصيدلي، ويوجد بها مجالات تخصصية، وهذه الأقسام لديها من الإمكانيات المعملية ما يؤهلها لأداء مهامها التعليمية والبحثية .

كما استعرض رئيس جامعة حلوان نشأة الجامعة وتاريخها العريق موضحا كليات ومنشآت الجامعة، وتوضيح فلسفة الجامعة بكونها جامعة تكنولوجية ذات تخصصات متفردة .



وقد أوضح الدكتور محمد عباس شيمس أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يُعد من المؤسسات العلمية الفريدة من نوعه في الشرق الأوسط لكونه متخصصا في مجال مكافحة البلهارسيا وتشخيص وعلاج جميع الأمراض الطفيلية المتوطنة والمعدية المسببة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلي والجهاز البولي، ويضم المعهد 6 شعب بحثية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المورد البشرى هو أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى راسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.



وصرح رئيس جامعة حلوان أن قيمة اى بلد بشبابها ولابد من توظيف تلك الطاقة فى تحقيق مسيرة التنمية، مؤكدا على ضرورة امتلاك الشباب الوعى والمعرفة والعلم، فنحن الان فى عصر المعلومات واتاحة البيانات ويجب التحقق من المعلومات الصحيحة.

واستكمل الدكتور قنديل كلمته، مؤكدا على اهمية امتلاك الافكار الغير نمطية التى تساهم فى احداث طفرة لأى مكان.



وأشاد رئيس الجامعة بحجم المشروعات القومية التى تحققت على ارض مصر، موصيا الشباب بالحفاظ على البلاد من خلال مشاركتهم فى الانتخابات وبهذا يتم هدم كل مخطط يحاك للبلاد بالوعى الذى سيظهره الشباب فى مشاركته الفعالة واظهار صورة ديمقراطية حضارية تعبر عن مصرنا الغالية واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال البيان الصادر من جامعة حلوان الذي يفيد أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة نظمت ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار" انزل .. شارك".