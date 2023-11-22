رئيس وزراء الهند: مجموعة العشرين تتفق أن حل الدولتين ضروري لاستقرار الشرق الأوسط

أكد رئيس وزراء الهند، أن مجموعة العشرين تؤكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل التوترات بالشرق الأوسط.



كما أشار رئيس وزراء الهند إلى ان مجموعة العشرين تتفق على أن حل الدولتين ضروري لاستقرار الشرق الأوسط ونتفق على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط لسفير ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن يعود النازحون من شمال غزة لديارهم في أقرب وقت.

وشدد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، أنه يجب ألا تحدث عملية تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى ضرورة توقف حزب الله عن الهجمات على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.

