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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يحتشدون في مؤتمر جماهيري بأسيوط لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة| شاهد

مؤتمر حاشد لدعم الرئيس
مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الحضور الحاشد يعبر عن حب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء اليوم الجميع لتأييده ودعمه للترشح لفترة رئاسية جديدة من منطلق الوعي والانتماء الوطني.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط  اليوم الأربعاء بأرض الملاعب بمدينة أسيوط لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى ديسمبر القادم.

 

وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط أن الرئيس السيسي ضحى بنفسه من اجل إنقاذ مصر في 30 يونيو 2013 ووقف في صف الشعب المصري ضد المؤامرة التي تعرضت لها البلاد من عناصر التخريب التي كادت أن تأخذ البلد إلى نفقا مظلما ولكن افسد مخططهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبل أن يقود البلد في هذه الظروف الصعبة والعبور بها إلى بر الأمان .

"مستقبل وطن" أسيوط ينظم مؤتمره الأول لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

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وأشار عمر إلى أن 30 يونيو أوقفت المؤامرة التي كانت تحاك ضد مصر من الداخل والخارج ، لافتا إلى أن المؤامرة لم تكن ضد مصر فحسب بل كانت على المنطقة بشكل عام وما حد في دول الشرق الأوسط والدول المجاورة لمصر خير دليل ولكن جاءت ثورة 30 يونيو لتحبط المخطط وقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر إلى بر الأمان .

وأكد أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط أن موقف القيادة المصرية لرفض تهجير الفلسطينيين موقف وطني نابع من قيادة تحب مصر وتقود القضايا الإقليمية بشكل واعي رفضت تهجير الفلسطينيين لعدم تصفية القضية الفلسطينية ونحن الآن في هذا التوقيت تحديد نحتاج إلى قائد لإدارة الأمور بشكل وطني وهذا ما فعله الرئيس السيسي خاصة وان فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة ولو رضخت القيادة المصرية لضاعت القضية الفلسطينية ، مطالبا الشعب المصري بالاصطفاف خلف القيادة السياسية وتكون رسالتنا للعالم اجمع لدعم قرارات القيادة السياسية .

 

حضر المؤتمر المهندس ياسر عمر  أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و أعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت علي أرض محافظة أسيوط  من مشروعات قومية وكذلك كافة الإنجازات على ارض مصر وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية في كافة القطاعات

كما دعا المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة في الرئيس لولاية رئاسية جديدة  لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا .

 

 

 

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