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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مستقبل وطن" أسيوط ينظم مؤتمره الأول لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر لتأييد الرئيس
مؤتمر لتأييد الرئيس السيسي بأسيوط

تنظم أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة أسيوط اليوم، الأربعاء، مؤتمرا حاشدا بأرض الملاعب بمدينة أسيوط لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم.

يحضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر  أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت علي أرض محافظة أسيوط  من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الانجازات على ارض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات

كما يدعو المؤتمر  المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة  لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

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